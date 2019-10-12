كيفية إزالة مكياج العيون الصارخ دون أذيتهما

تبدي الكثير من النساء اهتماماً باتباع الطرق الصحيحة لوضع مكياج العيون، فالعيون هي أبرز ملامح الوجه، لذلك يكون التركيز على تزينها نوعا من أنواع الزينة التي تتجمل بها المرأة أو الفتاة.

فهناك الفتاة التي تضع مكياج العيون الهادئ، و هناك الأخرى التي تضع المكياج الصارخ، و تختلف طرق و ألوان ماكياج العيون، باختلاف الأذواق و باختلاف المناسبات التي يوضع ماكياج العيون من أجلها.

نصائح حول وضع مكياج العيون

هناك العديد من النصائح و الأمور التي يجب مراعاتها عن وضع مكياج العيون، كاختبار نوع مناسب لكل مناسبة سوف يتم التواجد فيها.

فوضع مكياج العيون للعمل على سبيل المثال يحتاج إلى اختيار ألوان هادئة، تميل إلى اللون الطبيعي للجفون، كاللون البني و البيج، مع وضع القليل من الآيلاينر على شكل خط رفيع.

أما مكياج العيون الذي يجب يستخدم للمناسبات العادية، يفضل أن تكون ألوان ظلال العين كالبني، مع ابراز رسمة الآيلاينر على الجفون.

أما بالنسبة لأفضل طريقة لوضع مكياج العيون للسهرات، تستخدم ألوان ظلال العيون حسب ما يتناسب مع فستان السهرة، و ينصح أن تكون الألوان غامقة، مع وضع الماسكرا و الآيلاينر.

أخطاء شائعة عند إزالة مكياج العيون

تقوم العديد من الفتيات بارتكاب بعض الأخطاء عند إزالة ماكياج العيون، و يعود السبب إلى النصائح المتناقلة بين الفتيات، التي لا تحمل أي خبرة في عالم التجميل.

فإزالة مكياج العيون بسرعة، و بحركة سريعة عن العين، باستخدام قطنة مبللة بمزيل المكياج، هي إحدى هذه الأخطاء الفادحة التي تقوم بها الكثير من الفتيات.

الطريقة الصحيحة ، هي إزالة مكياج العيون ببطء شديد ، بعد أن يشد طرف العين من أجل السماح للمادة المزيلة للمكياج بالتغلغل بين طبقات المكياج، و هكذا يتم إزالته بكل سهولة.

إضافة إلى اهمال تنظيف الرموش بشكل جيد، هي من الأخطاء التي يجب ألا تقع فيها الفتاة، لأن الخطوة الأولى في تنظيف مكياج العيون، هي إزالة الآيلاينر و الماسكرا من جذورها عن الجفون و الرموش.

وصفات طبيعية لإزالة مكياج العيون

تلجأ العديد من النساء إلى استخدام مواد كيميائية موجودة في الصيدليات من أجل ازالة ماكياج العيون، بشكل جيد، إلا أنه يمكن استعمال بعض الوصفات الطبيعية التي تحتوي على مواد طبيعية من أجل القيام بمهمة إزالة مكياج العيون بشكل صحيح.

فعلى سبيل المثال، استعمال الفازلين الطبيعي هو أفضل الطرق الطبيعية لازالة ماكياج العيون، و خاصة ازالة الصبغ الذي يستعمل من أجل تثبيت الرموش الاصطناعية.

كما أن تبليل قطنة بزيت الخروع و مسح بها منطقة العين و الجفن و الرموش قادر على ازالة المكياج الكثيف الذي يوضع للسهرات.

إضافة إلى أن الحليب يساعد أيضا على ازالة ماكياج العيون، دون أي مشاكل يمكن أن تصيب العين، فقط كل ما عليك القيام به هو تبليل القطنة بالحليب السائل و مسح العين و ازالة المكياج عنها.