كريستيانو رونالدو أعلى الأشخاص ربحاً من موقع “انستغرام” كم يجني؟ وأين حل ميسي؟

تربع البرتغالي كريستيانو رونالدو ، على قائمة أكثر الأشخاص في العالم حصولاً على إيرادات مالية من خلال نشر إعلانات عبر صفحته على موقع “إنستغرام”.

وقالت صحيفة “لاغازيتا ديل سبورت” إنه: “بناء على تحليلات “Buzz Bingo”، فإن كريستيانو رونالدو حصل على (44.1) مليون يورو مقابل نشر 49 إعلانا عبر صفحته”

وأضافت الصحيفة “أن ذلك تحقق خلال آخر 12 شهرا، أي أنه جنى وسطيا من المنشور الواحد نحو 900 ألف يورو”.

وحل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في المركز الثاني، بإيرادات بلغت (21.2) مليون يورو.

وحصل ميسي على المبلغ من 36 إعلانا تجاريا، أي أن القيمة الوسطية 590 ألف يورو لكل منشور إعلاني.

وبعيداً عن لاعبي كرة القدم، جاءت عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر، في المركز الثالث بـ 14.4 مليون يورو.

اقرأ ايضاً: تعرف على اللاعبين الشباب الأعلى أجراً في كرة القدم .. أين حلّ نجوم ريال مدريد؟

بينما يحصل النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام على 10 ملايين يورو، أما النجم البرازيلي نيمار برصيد (6.5) مليون يورو.

مراسلون – رياضة