قسد تعلن مقتل 75 جندي تركي وتدمير دبابات في رأس العين السورية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية ( قسد )، اليوم الأحد، عن قتل جنود أتراك وجرح آخرين وتدمير 7 دبابات في مدينة رأس العين شمال سوريا.

وبحسب وكالة الفرات التابعة لـ “قسد”: “تمكنت “قوت سوريا الديمقراطية”، “قسد”، من قتل 75 جندي تركي، وجرح 19 آخرين، إضافة إلى تدمير 7 دبابات في مدينة رأس العين شمال سوريا”.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق عن سيطرتها الكاملة على مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي، بينما نفت مصادر كردية لوكالة “رويترز” مزاعم الأتراك حول السيطرة على المدينة.

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يذكر أن تركيا بدأت عملية عسكرية شمال سوريا الأربعاء الماضي، للقضاء على الوحدات الكردية التي تعتبرها أنقرة ذراعاً لـ “حزب العمال الكردستاني”، إضافة إلى تمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة ما يسمى بـ “المنطقة الآمنة”.