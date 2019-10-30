قانون جديد في الولايات المتحدة يسمح بـ” الرضاعة الطبيعية ” في الأماكن العامة

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانوناً يسمح بـ ” الرضاعة الطبيعية ” في الأماكن العامة.

وذكرت مجلة “بيبول” الأمريكية بأن الرضاعة الطبيعية أصبحت الآن مسموح بها قانوناً في الولايات المتحدة بعد أن كانت النساء يتعرضن للانتقاد لقيامهن بذلك في الأماكن العامة.

و ينص القانون على أنه “يجوز للمرأة أن ترضع في أي مكان من الأماكن العامة، بغض النظر عما إذا كان صدر المرأة مكشوفاً أثناء الرضاعة الطبيعية أم لا”.

وكان التصويت على القانون الجديد في ولاية أيداهو أكثر سهولة منه في يوتا، حيث حصل مشروع القانون على 66 صوتًا مؤيد على تشريع يحمي الأمهات المرضعات من تهم ارتكاب فعل فاضح، إلا أن مشروع القانون لم ينص صراحة على أن للمرأة الحق في الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة.

الجدير بالذكر أنه كانت هناك ولايتان أمريكيتان فقط لم تكن قوانينهما تسمح بالرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة وهما ولايتي يوتا وأيداهو ، لكن تشريعا جديداً فعّل هذا القانون في الولايتين.

وبذلك تنضم الولايات المتحدة إلى الدول التي تحمي الأمهات المرضعات حول العالم.