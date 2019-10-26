في مطبخك.. اعشاب تساعد على وقف نزيف الأنف المفاجئ

يحوي مطبخ المنزل الكثير من الأشياء المفيدة في علاج بعض الحالات الطارئة، منها التوابل و العصائر وحتى أنه يمكن الاستفادة من عدة أنواع اعشاب في هذا الإطار.

من تلك المشكلات التي يمكن إيجاد دوائها في المطبخ ، هي مشكلة نزيف الأنف أو “الرعاف” الذي يحدث نتيجةً لتعرّض الشرايين الدقيقة الموجودة داخل الأنف إلى الانفجار أو نتيجة إصابة الغشاء الداخلي للأنف للتهتك.

اعشاب لوقف نزيف الأنف

لحل هذه المشكلة يجب القيام باستشارة الطبيب وأخذ العلاج المناسب أو القيام بعمل وصفات عشبية تساعد على إيقاف النزيف وعلاجه.

وسنتعرف في هذا المقال على الأسباب المؤدية لنزيف الأنف كما سنتطرق إلى ذكر طرق علاج نزيف الأنف بالأعشاب خلال هذا المقال.

الأسباب المؤدية إلى نزيف الأنف

الإصابة بارتفاعٍ في مستوى ضغط الدم.

الإصابة بالسعال الحاد أو الكحة الأمر الذي يتسبب بانفجار الشرايين الدقيقة في الأنف.

التعرض لأشعة الشمس لفتراتٍ طويلة والإصابة بضربة الشمس.

إصابة الشخص بحادث أدى إلى تهتك الشرايين الرفيعة في الأنف.

إدخال الأصبع داخل الأنف والقيام بكشطه بشكلٍ متكرر.

الإصابة بالرشح أو الزكام.

إصابة الدم ببعض الأمراض فقد يصاب بقلة التجلط أو السيولة الأمر الذي يؤدي إلى نزول الدم من الأنف.

نقصان معدل فيتامين (ج) في الجسم.

إصابة الأنف بالحساسية.

تناول بعض أنواع الأدوية المسيلة للدم مثل الأسبرين.

تعرض الأوعية الدموية في الغشاء الداخلي للأنف للضعف.

اعشاب لعلاج نزيف الأنف

1- البصل:

يستخدم البصل في إيقاف نزيف الأنف باعتباره عامل تخثر طبيعي، ونستخدمه عن طريق تقطيع ثمرة من البصل إلى شرائح سميكة بعض الشيء.

ونضع الشريحة تحت الأنف لاستنشاق رائحتها حتى يتوقف النزيف، كما يمكن أن نضع بضع قطرات من عصير البصل في فتحتي الأنف.

2- أوراق الريحان:

لأوراق الريحان خواص مهدئة ولها القدرة على علاج مشكلة نزيف الأنف، ونستخدمها عن طريق مضغ بعضاً من أوراق الريحان الطازج.

كما يمكن أن نقوم باستخراج عصير الأوراق ونستخدمه في تقطير الأنف.

3- الكزبرة:

تساهم الكزبرة في علاج حساسية الأنف كما تعمل على إيقاف نزيف الدم باعتبارها من مضادات الهستامين.

ونستخدمها عن طريق وضع عدة قطرات من عصير أوراق الكزبرة في فتحتي الأنف.

والطريقة الأخرى للاستخدام هي أن نضع بضع قطرات من زيت الكزبرة في الأنف حتى يتوقف النزيف.

ويمكن أيضاً عمل عجينة من خلال سحق أوراق الكزبرة الطازجة ووضع العجينة على الجبهة أو الجبين حيث تساعد هذه العجينة في إيقاف نزيف الأنف بشكلٍ سريع.

4- القراص:

نقوم باستخراج عصير القراص من أوراق القراص الطازج، ونستخدم هذا العصير في تقطير فتحتي الأنف.

كما يمكن شرب كوب أو كوبين من مغلي القراص بشكلٍ يومي لتفادي حدوث النزيف مرةً أخرى.

5- الفلفل الحار:

نقوم في البداية بسحق الفلفل الحار، ونضعه في كوبٍ من الماء الدافء ثم نقوم بشربه.