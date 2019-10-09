فيديو لمشاجرة عنيفة بين طيار ومضيفة على متن الطائرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشاجرة عنيفة بين طيار ومضيفة على متن طائرة تابعة لشركة “ريبابليك أيرويز” في مطار “دينفر” الأمريكي.

وصورت كاميرات الركاب فيديو للمشاجرة استمر لـ 9 ثواني، وظهرت فيه المضيفة وهي تضرب الطيار ثم لكمها بدوره في بطنها وصفعها على وجهها.

و جرت الحادثة في صباح الـ 13 من سبتمبر/أيلول، وتم اعتقال الرجل والمرأة بتهمة العنف المنزلي والاعتداء.

فيما ذكرت شركة الطيران أنه تم فصل الموظفين من شركة “ريبابليك إيرويز” بعد التحقيق معهما ، مؤكدة أن هذا السلوك غير مقبول.

وتبين في وقت لاحق، أن الطيار المدعو وليام توماس، البالغ من العمر 36 عاما والمضيفة ماريشا سبورير، البالغة من العمر 29 عاما، كانا عشيقين منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018.