ما الذي جمع عابد فهد بمقدمة البرامج أنابيلا هلال ؟ ( صور )

أثارت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي ، وذلك بعدما شاركت صور تجمعها بالفنان عابد فهد عبر إحدى صفحاتها الرسمية ، مرفقةً إحداها بتعليق : ” مفاجأة … قريباً ” .

وأثارت منشورات هلال حالة من الجدل ، إذ أنها لم تخض مجال التمثيل خلال مشوارها التلفزيوني ، إلا أن بعض النشطاء ربطوا بين استعدادها لتقديم برنامج ” الرقص مع النجوم ” والصور التي جمعتها بالنجم السوري مشيرين إلى إمكانية مشاركته في البرنامج .

يذكر أن الفنان عابد فهد تنافس خلال موسم دراما رمضان 2019 بطولة مسلسل ” دقيقة صمت ” إلى جانب مواطنه خالد القيش ورنا شميس بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية