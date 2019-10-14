ما الذي جمع عابد فهد بمقدمة البرامج أنابيلا هلال ؟ ( صور )

أخبار الفن
عابد فهد

أثارت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي ، وذلك بعدما شاركت صور تجمعها بالفنان عابد فهد عبر إحدى صفحاتها الرسمية ، مرفقةً إحداها بتعليق : ” مفاجأة … قريباً ” .

 

View this post on Instagram

The one and only @abed.fahed surprise soon

A post shared by Annabella Hilal (@annabellahilal) on

وأثارت منشورات هلال حالة من الجدل ، إذ أنها لم تخض مجال التمثيل خلال مشوارها التلفزيوني ، إلا أن بعض النشطاء ربطوا بين استعدادها لتقديم برنامج ” الرقص مع النجوم ” والصور التي جمعتها بالنجم السوري مشيرين إلى إمكانية مشاركته في البرنامج .

يذكر أن الفنان عابد فهد تنافس خلال موسم دراما رمضان 2019 بطولة مسلسل ” دقيقة صمت ” إلى جانب مواطنه خالد القيش ورنا شميس بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

هبة نور بـ صور من كواليس مسلسل ببساطة 2

الفنانة سلمى المصري في أحدث ظهور لها ( صور )

مصطفى الخاني ينشر لأول مرة كواليس تصوير باب الحارة ( فيديو )