شاهد: عمر السومة يسجل هدف بتسديدة رائعة تخرق شباك التعاون

تغلب الأهلي بقيادة نجمه عمر السومة على ضيفه التعاون بنتيجة (3-1)، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.

وتقدم التعاون عن طريق لاعبه هيلدون راموس، في الدقيقة العاشرة بعد انطلاق المباراة.

قبل أن يعادل الأهلي النتيجة عبر عبد الفتاح عسيري، الذي سجل هدفاً في الدقيقة 22.

وأضاف دجانيني تفاريس الهدف الثاني لأهلي جدة، قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.

واختتم عمر السومة ثلاثية الأهلي، بهدف رائع من تسديدة قوية بعد ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 70.

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وبهذا الفوز وصل رصيد الأهلي إلى 14 نقطة، بالمركز الثاني في قائمة الدوري، بينما بقي رصيد التعاون 7 نقاط، بالمركز الحادي عشر.

مراسلون – رياضة