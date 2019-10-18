شاهد: عمر السومة يسجل هدف بتسديدة رائعة تخرق شباك التعاون

رياضة
شاهد: عمر السومة يسجل هدف بتسديدة رائعة تخرق شباك التعاون

تغلب الأهلي بقيادة نجمه عمر السومة على ضيفه التعاون بنتيجة (3-1)، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.

وتقدم التعاون عن طريق لاعبه هيلدون راموس، في الدقيقة العاشرة بعد انطلاق المباراة.

قبل أن يعادل الأهلي النتيجة عبر عبد الفتاح عسيري، الذي سجل هدفاً في الدقيقة 22.

وأضاف دجانيني تفاريس الهدف الثاني لأهلي جدة، قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.

واختتم عمر السومة ثلاثية الأهلي، بهدف رائع من تسديدة قوية بعد ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 70.

اقرأ أيضاً: أشهر لاعب في تركيا يوجه انتقادات لـ أردوغان بسبب سوريا

وبهذا الفوز وصل رصيد الأهلي إلى 14 نقطة، بالمركز الثاني في قائمة الدوري، بينما بقي رصيد التعاون 7 نقاط، بالمركز الحادي عشر.

مراسلون – رياضة

 

 

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

بالفيديو .. أهداف مباراة منتخب سوريا والفلبين ( 5-2 )

بالفيديو ..هدف سالم الدوسري في الدوري السعودي يشعل مواقع…

الوليد بن طلال يعلن عن استعداده لشراء نادي الهلال السعودي