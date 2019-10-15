سيناتور أمريكي : أردوغان ارتكب أكبر خطأ في حياته

اعتبر السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، أن الرئيس التركي رجب أردوغان ، ارتكب أكبر خطأ في حياته السياسية، عندما أطلق العملية العسكرية شمال شرق سوريا.

وقال غراهام خلال مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إن أردوغان كذب عليه بشأن نواياه في شمالي سوريا، عندما التقاه في الأمم المتحدة، قبل 3 أسابيع.

وأضاف غراهام “ألوم تركيا، وسيكون هناك عقوبات كبيرة تطبق ضد أنقرة، بسبب ما فعلته الحكومة التركية”، وتابع: “سنرسل إشارة لا تحتمل اللبس إلى تركيا، بأن اقتصادهم سيتحمل الثمن حتى يتوقف حمام الدماء”.

وأشار السيناتور الأمريكي إلى إن الولايات المتحدة تبذل كل جهد ممكن للتعاطي مع مخاوف أردوغان بشأن الأكراد.

واعتبر السيناتور الأمريكي، أن “أردوغان، أخطأ، بكل تأكيد، في الحكم على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، مشيراً إلى أن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، سيقران تطبيق عقوبات ضخمة على تركيا، على غرار العقوبات الإيرانية.

وواصل ليندسي غراهام انتقاده للرئيس التركي بالقول “إنه يجب أن يدرك أنه أرتكب خطأً كبيراً”.

يذكر أن تركيا قد أعلنت الأسبوع الفائت عن بدء عملية عسكرية شمال سوريا للقضاء على الوحدات الكردية التي تعتبرها أنقرة ذراعاً لـ “حزب العمال الكردستاني”، بينما أعلنت واشنطن أنها لن تدعم تلك العملية ولن تشارك فيها.