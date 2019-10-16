سيرجيو أغويرو ينجو من الموت بأعجوبة .. (صور)

رياضة
سيرجيو أغويرو ينجو من الموت بأعجوبة .. (صور)

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو ، نجا من حادث سير قبل مران الفريق دون أن يصاب بأذى.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” إن: ” سيرجيو أغويرو كان في طريقه إلى مران السيتي في سيارته حين وقع الحادث”.

وأضاف “أن الأرجنتيني لم يكن بحاجة لتلقي علاج طبي، كما شارك في المران استعدادا لمواجهة كريستال بالاس يوم السبت المقبل”.

ونشرت صحيفة ” ميرور”، صورة لسيارة أغويرو، وهي من طراز “رانج روفر”، بعد تعرضها لأضرار بليغة.

بينما وأكدت صحيفة “ديلي ميل”، أن لاعب مانشستر سيتي لم يصب بأي أذى.

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وكان أغويرو في طريقه إلى مقر تدريبات مانشستر سيتي، بعد فترة التوقف الدولية، استعدادا لمواجهة كريستال بالاس.

مراسلون – رياضة

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