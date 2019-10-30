رسمياً .. وكيل أعمال غاريث بيل يكشف حقيقة رحيله عن ريال مدريد

قل أيام كشفت تقارير صحفية عن قرار نجم ريال مدريد غاريث بيل ، بالرحيل عن الملكي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، لسوء علاقته مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وسافر الويلزي إلى العاصمة لندن الإثنين الماضي لمقابلة وكيل أعماله، على الرغم من إصابته في الساق اليسرى.

ونفى وكيل غاريث بيل الأخبار التي تحدثت عن قرب رحيله عن “الميرنغي”، وانضمامه إلى أحد الأندية الإنجليزية الكبرى.

وقال وكيل أعمال الدولي الويلزي: «غاريث بيل سعيد باللعب في ريال مدريد».

وبالنسبة إلى الأخبار التي تحدثت عن رحيل غاريث إلى الدوري الصيني لكرة القدم، قال وكيل الويلزي: «الصين؟ لا تصدقوا كل ما تسمعوه».

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وعاد بيل إلى مدريد الثلاثاء، وسيشارك في تدريبات الفريق داخل المدينة الرياضية «فالديبيباس» الأربعاء.

مراسلون – رياضة