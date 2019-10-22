رسمياً .. فراس الخطيب مدرباً في أحد الأندية

أعلن نادي السالمية الكويتي تعيين المدرب سلمان عواد السربل مدرباً للفريق، في الفترة المتبقية من الموسم الجاري، ويساعده فراس الخطيب .

وحل السربل مكان الفرنسي ميلود حمدي، الذي قدم اعتذاراً لأسباب شخصية، بعدم إمكانيته متابعة عمله في السالمية.

وتعد هذه التجربة الأولى للاعب منتخب سوريا سابقاً فراس الخطيب ، بعد قرابة شهر من إعلان اعتزاله اللعب في عالم كرة القدم.

وكان نجم منتخب سوريا أعلن الشهر الماضي اعتزاله اللعب بشكل نهائي، مشيراً إلى نيته الاتجاه نحو عالم التدريب والتحليل الرياضي.

وجاء إعلان الخطيب عبر برنامج “صدى الملاعب”، مؤكداً أنه اعتزال اللعب مع المنتخب والأندية.

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وقال الخطيب “أنا من اتخذت قرار الاعتزال، بعد تفكير لأكثر من شهر، ولن أترك كرة القدم بل سأتجه إلى التدريب أو التحليل”.

مراسلون – رياضة