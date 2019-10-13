رسمياً الكشف عن موعد عودة ليونيل ميسي إلى منتخب الأرجنتين

أعلن مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، تشكيلة فريقه لودية الإكوادور، كما أكد عودة ليونيل ميسي وسيرجيو أغويرو خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

وقال سكالوني: “ميسي لم ينضم إلى المنتخب بسبب عقوبة الإيقاف، أما أغويرو فكان يعاني من مشكلة ولم يتدرب بنسبة 100% مع فريقه”.

وأضاف “فضلنا عدم انضمام أغويرو، لكنه سينضم رفقة ليو في فترة التوقف الدولي المقبلة في تشرين الثاني / نوفمبر”.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” قرر إيقاف ليونيل ميسي لمدة ثلاثة أشهر بسبب تصريحاته ضد الاتحاد القاري.

وجاء ذلك بعد خروج الأرجنتين وداع منتخب بلاده، لبطولة كوبا أمريكا من دور نصف نهائي أمام البرازيل.

شاهد ايضاً: أهداف مباراة الأرجنتين وألمانيا ..التانغو يعود من جديد (2/2)

وضمت تشكيلة التانغو أمام الإكوادور: مارشيسن، فويث، كانيمان، بيزيلا، أكونيا، باريديس، نيكولاس غونزاليس، دي باول، أوكامبوس، ألاريو ولاوتارو مارتينيز”.

مراسلون – رياضة