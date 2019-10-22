رزان مغربي تعود بإطلالة برَّاقة ( صور )

خضعت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي لجلسة تصوير جديدة داخل أحد فنادق مدينة الإسكندرية ، تألقت خلالها بفستان طويل براق باللون الذهبي من توقيع المصمم أحمد عبد الله .

تميز الفستان بقصة الكتف الواحد مع وشاح طويل ، واستكملت إطلالتها ببعض الحُليِّ الناعمة ، وصففت شعرها بشكل wavy ونسقته مع مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها .

وتعاونت المغربي في هذه الجلسة مع مزين المشاهير هيما جو ، وخبيرة المكياج لجينة صالح ، والتقطت الصور بعدسة المصور صالح عز الدين .

يشار إلى أن رزان مغربي متزوجة من رجل الأعمال المصري ناجي كامل وأنجبت منه طفلها الوحيد ( رام ) ، وتعيش حالياً بين مصر وبلدها الأم لبنان .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية مسلسل ( رسايل ) الذي شاركت فيه موسم رمضان 2018 إلى جانب الفنانة مي عز الدين والنجم خالد سليم .