رانيا يوسف تتحدث عن أزواجها السابقين وتكشف عمرها الحقيقي

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن استيائها من أزواجها الثلاثة السابقين ، مشيرة إلى أنها لا تودُّ الحديث عنهم أو تذكرهم وذلك خلال لقاء صحافي أجُريَّ معها لصالح برنامج عرب وود .

وأشارت في ردٍ على سؤال وجه لها حول أفضل واحد منهم ، قائلة : ” أفضلهم كان زوجي الأخير المهندس طارق عزب … أما أسوأهم فهو يعرف نفسه جيداً ” .

وأكدت رانيا أنها لا تودُّ تذكر أحداً منهم ، وصرحت : ” الثلاثة نسيتهم … ولا أودُّ أن أتذكر أحداً منهم ” .

وكشفت الفنانة المصرية خلال برومو اللقاء عن عمرها الحقيقي ، لافتة إلى أنها ستبلغ الـ 46 عاماً في شهر كانون الأول المقبل ، وقالت : ” أول شهر 12 هتمّ الـ 46 سنة ” .

يذكر أن يوسف تنتظر عرض مسلسلها الدرامي ” مملكة إبليس ” الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنانة غادة عادل وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى .

و أعلنت الفنانة رانيا يوسف مؤخراً انضمامها لأسرة عمل ” الأنسة فرح ” إلى جانب نخبة من نجوم الدراما المصرية ، وقصة المسلسل مأخوذة عن المسلسل الأمريكي Jane The Virgin .