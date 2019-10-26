دمشق .. عصابة نشل هدفها النشالين خلال نشاطهم الإجرامي!

ألقى قسم شرطة المرجة في دمشق ، القبض على عصابة نشل من نوع خاص إذ جعلت من أحد أهدافها نشل النشالين خلال ممارستهم نشاطهم الإجرامي.

ووفق ما أوردت صفحة “الشرطة” التابعة لوزارة الداخلية ، فإنه بعد ورود معلومات لقسم شرطة المرجة عن وجود عصابة تقوم بالنشل وبعمليات النصب والاحتيال على المواطنين في دمشق ، قام بالتحري والمتابعة وتمكن من معرفة الفاعلين.

وذكرت “الشرطة” أنه تم إلقاء القبض على الفاعلين بالجرم المشهود وهما فتاتين ورجل يدعون ( ر. ع ) و( س. ع ) و ( م . ذ ).

واعترف الفاعلون بقيامهم بعمليات نصب عدة وانتحالهم لصفات أمنية لابتزاز المواطنين ، وحتى ابتزاز النشالين أمثالهم .

وعن آلية تنفيذ عملية الاحتيال، ذكرت الصفحة أن الفتاتين تقومان بالتوجه إلى النشال وتبدأ إحداهما بالصراخ عليه وتهديده بفضح أمره واتهامه بأنه قام بنشل مبلغ مالي منها، ليأتي دور الشبان الثلاثة الذين ينتحلون حسنها صفة أمنية، وعندها يقومون بأخذ ما سلبه النشال من المواطنين مستغلين عدم قدرته على الادعاء عليهم لأنه متورط بعملية نشل.

وفي حادثة مشابهة، ألقى قسم شرطة القصاع في محافظة دمشق القبض على امرأة تمتهن الدعارة وتقوم باستدراج الزبائن من عدة أماكن، ثم تقوم بابتزازهم ، حيث تقوم باصطحاب الزبون إلى منزلها ليمارسا الجنس ثم يدخل شقيقها ووالدتها عليهما بغتة ويتم تهديده بالقتل إذا لم يتزوجها أو يبصم على أوراق فارغة، ليقوموا بعد ذلك بابتزازه بتلك الأوراق ويأخذون ما بحوزته من أموال كي لا يتعرض للفضيحة أمام عائلته.