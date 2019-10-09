حادثة غربية في الإمارات.. رجل يقتحم غرفة للنساء ويعد القهوة!

ألقت النيابة العامة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة القبض على زائر خليجي اقتحم غرفة فندقية تقيم فيها ثلاث نساء ،محاولاً الاعتداء على إحداهن.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “الإمارات اليوم”، قالت سائحة أوروبية إنها كانت عائدة من متجر قريب برفقة صديقتها ودخلتا غرفتهما الفندقية فيما كانت تنتظرهما صديقتهما الثالثة في الغرفة، ثم تركتا الباب يغلق تلقائياً، لكن فوجئتا بشخص يدخل الغرفة مع صديقه، وقام بإعداد قهوة لنفسه كأنها غرفته، ثم فتح معهما حواراً، سائلاً عن جنسيتهما وماذا ستفعلان، فطلبت منه المجني عليها مغادرة الغرفة، لكنه رفض وجلس في ممر المدخل.

وأضافت السائحة الأوروبية أن المتهم قام من مكانه حين رأى صديقتهما الثالثة خارجة من الحمام طالباً الاستحمام معها، واقترب من المجني عليها وأمسكها من كتفها محاولاً الاعتداء عليها، إلا أنها أبعدته عنها، فأمسكها مجدداً بقوة، فتدخلت صديقتها وأبعدته وصرختا في المتهم وصديقه حتى خرجا من الغرفة، وأغلقن الباب وظللن في الداخل، وبعد دقائق سمعن طرقاً على الباب وعند فتحه فوجئن بالمتهم يقف خلف الباب ويريد اقتحام غرفة النساء مجدداً، فدفعنه وأغلقن الباب واتصلن بالشرطة.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه تعاطى المشروبات الكحولية، واقتحم غرفة النساء الثلاث، وتحرش بإحداهن، ثم طردنه، فعاد إلى غرفته ونام مستعداً لمغادرة الدولة في اليوم التالي، لكن تم القبض عليه.

يشار إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه، وجنحة انتهاك حرمة ملك الغير فيما باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمته.