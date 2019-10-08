جيش النظام التركي يشن هجوماً على نقاط لـ “قسد” بريف الحسكة (فيديو)

الميدان السوري
جيش

استهدف جيش النظام التركي، أمس الاثنين، مواقع قرب معبر سيمالكا غير الشرعي على الحدود السورية العراقية، وتل طويل في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

 

وبحسب وكالة “سانا” السورية، فإن جيش النظام التركي استهدف مواقع قرب معبر سيمالكا غير الشرعي على الحدود السورية العراقية وتل طويل بريف منطقة المالكية حيث تتواجد نقاط لميليشيا “قسد” الانفصالية.

 

يشار إلى أن الهجوم تسبب بحدوث أضرار مادية دون وقوع ضحايا، نقلاً عن “سانا”.

وكانت تركيا أعلنت اليوم الثلاثاء عن استعدادها الكامل لتنفيذ عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد شمال شرق سوريا، فيما أرسل جيش النظام التركي تعزيزات جديدة للحدود.

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