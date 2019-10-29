جريمة بشعة وسط دمشق .. شاب يقتل شقيقته بمطرقة حديد !

أقدم شاب على ارتكاب جريمة قتل بحق شقيقته حيث قام بضربها على رأسها بمطرقة ثقيلة وحاول إيهام الشرطة بأنها وقعت عن الدرج.

وذكرت صفحة “الشرطة” التابعة لوزارة الداخلية أن قسم شرطة القصاع فتح تحقيقاً بعد ورود أنباء عن جريمة ضحيتها فتاة في العقد الثاني من العمر.

وأفاد ذوي الفتاة ، بأنها أصيبت برأسها بعد سقوطها عن الدرج إلا أنه بعد التحقيق والتحري وبإجراء الكشف على المنزل لم يشاهد آثار دماء على الدرج.

وعثر فريق التحري في غرفة الضحية على آثار دماء على وسادتها وأجزاء من الرأس منثورة على الأرض.

وحاول شقيق الضحية المراوغة وإيهام الشرطة بأن لص دخل المنزل عن طريق فتحة في سطح المنزل وقام بقتل الفتاة إلا أن لم يتم رصد أي آثار سرقة أو تخريب.

ولم يعترف أحد مع ذوي المغدورة بارتكابه جريمة القتل إلا أن الشبهات دارت حول شقيقها المدعو ( أ. ب ) ، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قتل شقيقته عمداً بمطرقة حديدية تزن (3 ) كغ.

كما اعترف القاتل بأن السبب وراء إقدامه على قتل شقيقته هو خلافات عائلية فيما بينهم، وتم التعرف على أداة الجريمة، وسيتم تقديم المجرم إلى القضاء.

يذكر أنه وبتاريخ 30 نيسان المنصرم، ألقت شرطة حلب القبض على رجل نفذ جريمة مروعة تمثلت بقتل امرأتين وطفلين باستخدام مطرقة و فأس .

يشار إلى أن مديرية الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا أكدت أن حجم جرائم العنف ارتفع خلال عام 2018 .

وبينت المديرية أن حماة جاءت في المرتبة الأولى بعدد الجرائم والبالغ 90 ، وجاءت السويداء بعدها ب 53 جريمة ثم اللاذقية 41 جريمة وبعدها حلب بـ 33 جريمة ثم دمشق 24 جريمة ، و القنيطرة في المرتبة الأخيرة بمعدل 4 جرائم .