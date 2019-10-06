جامعة تركية تستحدث ثلاث كليات في ريف حلب الشمالي

استحدثت جامعة “غازي عنتاب” التركية ثلاث كليات تابعة لها في ريف حلب الشمالي، ونشرت قرار الاستحداث في الجريدة الرسمية التركية.

وينص قرار الاستحداث على افتتاح كلية الاقتصاد والإدارة في مدينة الباب، وكلية العلوم الإسلامية في إعزاز، وكلية التربية في عفرين.

وغرد رئيس جامعة غازي عنتاب، علي غور، عبر “تويتر” قائلاً: “بالإضافة لافتتاح المدرسة الثانوية المهنية في جرابلس في سوريا، نُشر قرار إنشاء كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وكلية العلوم الإسلامية وكلية التربية التابعة لجامعة غازي عنتاب”.

Suriye'de, Eğitimine devam eden Cerablus Meslek Yüksek Okuluna ilaveten Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez İslami İlimler Fakültesi ve Afrin Eğitim Fakültesi kurulması kararı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. pic.twitter.com/imbYSgZVMn — Prof Dr Ali GÜR (@profaligur) October 4, 2019

وكانت جامعة “غازي عنتاب” التركية فتحت مدرسة مهنية تابعة لها، في جرابلس بريف حلب الشمالي، في حزيران من العام الماضي، كما افتتحت جامعة “حران” التركية فرعًا لها في مدينة الباب بريف حلب في حزيران من العام نفسه، وشملت عدة أفرع علمية من كليات الهندسة والعلوم.

يذكر أن تركيا وفصائلها قد بسطت نفوذها على منطقتي جرابلس والباب في ريف حلب الشمالي قبل نحو ثلاثة أعوام خلال العملية التي سميت آنذاك بـ “درع الفرات”، في حين سيطرت في شهر آذار من العام الماضي على كامل منطقة عفرين ضمن العملية التي قادتها أنقرة تحت مسمى “غصن الزيتون”.