ثلاثة مدربين على وشك الإقالة في الدوري السوري .. تعرف عليهم

انتهت الجولة الثالثة من الدوري السوري لكرة القدم، وكانت المفاجأة بتغلب النواعير على الجيش بهدفين لهدف.

كما تعرض جبلة للهزيمة أمام حطين بهدف نظيف، والساحل خسر أمام الوحدة بهدفين دون رد.

هذه النتائج جعلت مدربي هذه الأندية، في دائرة الإقالة، رغم مرور ثلاث جولات فقط على انطلاق الدوري السوري .

وسيجتمع مجلس إدارة نادي الجيش بشكل استثنائي، لبحث أسباب الهزيمة أمام النواعير، وقد يتم الإعلان عن إقالة مدرب النادي طارق الجبان.

وكان الزعيم الجيشاوي ودع بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، على يد نواذيبو الموريتاني.

كما خرج من كأس الاتحاد الآسيوي، وكأس سوريا لكرة القدم.

أما نادي جبلة فقد تعرض للهزيمة الثالثة بقيادة محمد خلف، وتحدثت بعض الأخبار عن تفاوض إدارة النادي مع عدد من المدربين لقيادة جبلة في الفترة القادمة.

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في حين تعرض الساحل لهزيمته الثانية في الدوري، وقد يقيل مجلس إدارة النادي المدرب عساف خليفة في الساعات القادمة.

مراسلون – رياضة