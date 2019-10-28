تعرف على ترتيب الدوريات الأوربية في أنجلترا واسبانيا وإيطاليا

انتهت جولة جديدة من الدوريات الأوروبية ، دون حصول تغييرات كبيرة، ففي الدوري الإنجليزي واصل ليفربول صدارته للبطولة.

الدوريات الأوروبية – الترتيب

وتغلب ليفربول على توتنهام بهدفين لهدف، ليبقى في صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

أما في إسبانيا أفضت الجولة العاشرة من الليغا، إلى تصدر غرناطة للترتيب بعد فوزه على ريال بيتيس، بفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة.

يذكر أن الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، قد تأجل إثر الأوضاع في إقليم كتالونيا.

في الدوري الإيطالي تعثر يوفنتوس بالتعادل مع ليتشي، وفشل إنتر ميلان باستغلال هذه النتيجة بتعادله مع بارما ضمن الجولة التاسعة من البطولة.

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وبقي يوفنتوس في صدارة “الكالتشيو” بـ 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني على سلم الترتيب.

مراسلون – رياضة