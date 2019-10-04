بوتين يعلن انتهاء العمليات العسكرية للقوات الروسية في سوريا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتهاء العمليات العسكرية الواسعة التي تنفذها القوات الروسية في سوريا ،وأن العمل على مسار التسوية السياسية هو الأهم حالياً.

واعتبر الرئيس بوتين أن مسار تسوية الأزمة في سوريا يعتبر نموذجاً لحل الأزمات الإقليمية، “رغم تخطيط بعض الشركاء الدوليين لمنع التوصل إلى حل سياسي في سورية”، وذلك خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية لمنتدى فالداي للحوار الذي يعقد فعالياته في مدينة سوتشي.

وفي هذا السياق، قال بوتين: “على مدار عدة سنوات، تم تحرير معظم الأراضي السورية من قبضة الإرهابيين وحدث تراجع جذري لمستوى العنف”، مشيراً إلى أن الدول الضامنة تمكنت بعد بذل جهود من التوصل إلى تشكيل اللجنة الدستورية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن الاثنين الماضي، عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، في خطوة لإيجاد حل سياسي من شأنه إنهاء الصراع في سوريا .

يشار إلى أن سلاح الجو الروسي بدأ بتوجيه ضربات جوية في الأراضي السورية بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول من عام 2015 وذلك بعد أن طلب الرئيس السوري بشار الأسد دعماً عسكرياً من موسكو من أجل كبح التنظيمات الإرهابية وإعادة الاستقرار والأمن إلى البلاد.