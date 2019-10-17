بهارات مفيدة لصحة دماغ الانسان ينصح بتناولها يومياً

تعتبر بعض البهارات من أهم الإضافات المفيدة جداً للطعام حيث تضفي عليه نكهة لذيذة كما تعود في الوقت نفسه بالعديد من الفوائد على الجسم ككل وعلى دماغ الإنسان خاصة.

إذ تبين من خلال الدراسات أنه يمكن توليد خلايا عصبية سليمة في الدماغ، عن طريق اتباع نظام غذائي جيد يمتلك مزيجا من الأعشاب و الفيتامينات و المعادن الضرورية في الحفاظ على مرونة الدماغ و حماية ذاكرته من الضياع و مساعدته في البقاء متوقدا و متيقظا و قد تم اكتشاف بعض التوابل المهمة التي تساعد في ذلك من قبل العديد من العلماء الذين أشادوا بضرورة تناولها.

بهارات مفيدة لصحة دماغ الانسان

– الكركم:

تساعد مادة الكركمين الكيميائية الموجودة في توابل الكركم، و التي تحافظ على لونها الأصفر، في تنشيط إنزيم الأكسدة الرئيسي.

هذا الانزيم يقلل من تراكم الترسبات، كما يعمل كمضاد للالتهابات، التي تحارب العديد من أمراض السرطان، و التصلب المتعدد.

– الزعفران:

يلعب الزعفران دورا فعالا في علاج الكآبة لدى الأشخاص، و ذلك بتناوله مرتين يوميا.

بالإضافة إلى ذلك، له قدرة على تحسين الذاكرة، و القدرة على التعلم لدى الحيوانات.

– المريمية:

تعتبر الميرمية من أقوى مضادات الأكسدة المعادية للالتهابات، بحيث تحتوي على مركبات مشابهة لأدوية مرض الزهايمر.

فتلك الأدوية تعزز من الذاكرة بشكل ملحوظ، عن طريق إضافتها للأطعمة، كالسلطات، و البيتزا، و الحساء.

– القرفة لصحة دماغ الانسان:

تساعد كثيراً في حل مشكال تشتت الانتباه، كما تعمل على موازنة سكر الدم و التخفيف من الحاجة الملحة لتناول أنواع معينة من الأطعمة.

بالإضافة إلى قدرتها على تنظيم مستويات السكر، و تقليل انتشار سرطان الدم، و سرطان الغدد الليمفاوية، و تقليل تخثر الصفائح الدموية.

– الريحان والحبق:

يعمل كمادة مضادة للأكسدة و يعزز تدفق الدم في الجسم و يحمي القلب من الازمات المفاجئة.

كما يعمل كمضاد للالتهابات و يحمي من مرض الأزلهايمر المبكر.

– الزعتر:

أثبتت الدراسات العلمية أن الزعتر يساعد في رفع مستويات الـDHA، وهو من الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في الدماغ والتي تضمن عمله بطريقة سليمة.

– الأوريغانو:

عندما تكون جافة، تتضاعف فوائد الأوريغانو كمادة مضادة للأكسدة حتى 30 مرة متخطية فوائد التوت والتفاح و غيرها من الأطعمة المعروفة بأنها مصدر غني بالمواد المضادة للأكسدة.

و هو بذلك يعمل كمضادات حامية لخلايا الدماغ من الشوارد الحرة الضارة.

– الثوم لصحة دماغ الانسان:

يعزز جريان الدم في الجسم و يعمل على التخلص من الخلايا السيئة المسببة للأورام السرطانية.

– الزنجبيل:

يساعد في تحسين عمل الدماغ والقوة على التركيز وعلى التعلّم، كما يساعد في التخفيف من أعراض مرض الباركينسون.

– إكليل الجبل:

بحسب دراسة أجريت في العام 2006، تبيّن أن إكليل الجبل يساعد في التخفيف من الأعراض الواضحة لمرض الخرف.