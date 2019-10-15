بعد القرار الأمريكي .. فرنسا تدرس سحب قواتها من سوريا

ذكرت مصادر لوكالة “فرانس برس” أن فرنسا تدرس خيار سحب قواتها من “التحالف الدولي” ضد “داعش” في سوريا على خلفية سحب القوات الأمريكية من المنطقة.

وأضافت المصادر أن “باريس قد لا تجد أمامها من خيار سوى سحب قواتها من “التحالف الدولي” في منطقة شمال شرق سوريا، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من المنطقة”.

وصرح مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة “فرانس برس” “لم نخف مطلقاً حقيقة أن الدول التي لها وحدات عسكرية صغيرة لن تكون قادرة على البقاء في حال انسحاب الولايات المتحدة”.

يشار إلى أن فرنسا تساهم بنحو 1000 جندي في “التحالف الدولي” في سوريا والعراق، وتقول مصادر عسكرية إن من بين هؤلاء نحو مئتين من عناصر القوات الخاصة في شمال شرق سوريا.