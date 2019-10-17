بالفيديو : هدف برأسية خارقة من منتصف الملعب

أحرز مدافع باسفورد يونايتد هدف برأسية رائعة، خلال مباراة فريقه ويونايتد أوف مانشستر، ضمن منافسات دوري الدرجة السابعة الإنجليزي.

وبحلول الدقيقة 62 من عمر المباراة، أبعد أحد مدافعي يونايتد أوف مانشستر الكرة عن مرماه، عبر إرسالها إلى منتصف الملعب.

بعدها رد مدافع “باسفورد يونايتد”، ستيفان غالينسكي، الكرة مجدداً باتجاه مرمى مانشستر عبر ضربة رأسية من منتصف ملعب فريقه.

لتطير الكرة عالية قبل أن ترتطم بالأرض، ثم تجاوزت حارس مانشستر الذي ارتكب هفوة كبيرة بخروجه عن مرماه.

وأكملت الكرة طريقها إلى شباك يونايتد أوف مانشستر، وسط احتفالات لاعبي “باسفورد” بهذا الهدف.

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وانتهت المباراة بفوز “باسفورد” على يونايتد أوف مانشستر، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

مراسلون – رياضة

For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half. Footage by kind permission of @FCUnitedMcr #slabheadstef @SoccerAM @BBCMOTD pic.twitter.com/oRIE8WXS47 — Basford United FC (@Basfordutdfc) October 16, 2019