بالفيديو: ملاكمة تقبل شفتي منافستها ثم تتلقى صفعة قوية

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بالفيديو: ملاكمة تقبل منافستها ثم تتلقى صفعة قوية

تلقت ملاكمة بولندية تدعى إيفا برودنيتسكايا، صفعة من منافستها الأرجنتينية، إديث سوليداد ماتيس، قبيل نزالهما على لقب بطلة المنظمة العالمية للملاكمة “WBO”.

وأثارت الـ ملاكمة البولندية الجدل، عندما خطفت قبلة من شفتي متحديتها بشكل خاطف، خلال وقوفهما وجها لوجه.

وردت الأرجنتينية على إيفا بصفعة قوية على وجهها، وبعد ذلك نشب شجار بينهما وتتبادلا الصفعات، قبل أن يتدخل رجال حفظ الأمن لتفريقهما.

ولم تتعرض البولندية إيفا برودنيتسكايا (35 عاما) لأي هزيمة حتى الآن في 17 نزالا.
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بينما تعرضت إديث سوليداد ماتيس (39 عاما)، بطلة العالم سابقا مرتين، لعشر هزائم مقابل 15 انتصارا فقط.

مراسلون – رياضة

 

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