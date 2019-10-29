بالفيديو .. لحظة استقالة سعد الحريري من الحكومة البنانية

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته من الحكومة في لبنان وذلك بعد أيام من استمرار الاحتجاجات

وقال الحريري في كلمته أن قراره جاء بعد وصوله إلى طريق مسدود .

وأكد في بيانه أنه سيتوجه إلى قصر بعبدا ليقدم استقالته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون

وأضاف ” : أضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية والمناصب “بتروح وبتجي والمهم كرامة وسلامة البلد” و”ما في حدا أكبر من بلدو” .

دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يوجه كلمة الى اللبنانيين https://t.co/eHuU60ZmS2 — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 29, 2019