بالفيديو .. لحظة استقالة سعد الحريري من الحكومة البنانية

الأخبارعربي ودولي
الحريري

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته من الحكومة في لبنان وذلك بعد أيام من استمرار الاحتجاجات

وقال الحريري في كلمته أن قراره جاء بعد وصوله إلى طريق مسدود .

وأكد في بيانه أنه سيتوجه إلى قصر بعبدا ليقدم استقالته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون

وأضاف ”  : أضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية والمناصب “بتروح وبتجي والمهم كرامة وسلامة البلد” و”ما في حدا أكبر من بلدو” .

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

لبنان يدخل الخارطة النفطية.. بستاني: وقعنا اتفاقية مع مصر

لبنان .. إيقاف العشرات من المهاجرين السوريين واللبنانيين…

لبنان.. إيقاف شاحنة سجاد مهربة من سوريا