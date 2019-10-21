بالفيديو : حكم يلغي مباراة كرة قدم بعد اقتحام الجماهير للملعب ..اشتباكات وعنف

رياضة
بالفيديو : حكم يلغي مباراة كرة قدم بعد اقتحام الجماهير للملعب ..اشتباكات وعنف

تقرر إلغاء مباراة بالدوري المكسيكي لكرة القدم بين أتليتيكو سان لويس وكيريتارو، قبل دقائق من النهاية، بعد حدوث اشتباكات عنيفة بين جمهور الناديين.

وقرر حكم المباراة إلغاء اللقاء عندما اقتحم مشجعون أرض الملعب، وقاموا بإلقاء أجساما على بعضهم.

وكان فريق كيريتارو متقدماً بهدفين دون رد على حساب أتليتيكو سان لويس.

وقبل أيام تم إلغاء مباراة في الدرجة الثانية بين دورادوس وأتلانتي، على خلفية معارك عنيفة في مدينة كولياكان شمالي المكسيك

لتكرر هذه الحوادث خلال ثلاثة أيام في البلاد، ما اضطر المسؤولين لإلغاء مباراتين.

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وقبل أيام أيضاً احتج لاعبون في المكسيك بسبب عدم حصولهم على رواتبهم، حيث رفضوا لمس الكرة في اللحظات الأولى من المباراة.

مراسلون – رياضة

 

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