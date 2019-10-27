بالفيديو: حارس مرمى يضرب لاعب في منطقة حساسة

خطأ غريب ارتكبه حارس مرمى هانوفر ضد أحد لاعبي الفريق المنافس، خلال مباراة فريقه وكارلسروه في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.

فعندما حاول حارس هانوفر ضرب الكرة، قام بالخطأ بضرب خصمه، عندما تلقى شباكه هدفاً.

وأراد رون روبرت تسيلر التعبير عن غضبه بعد الهدف، حيث ضرب اللاعب الذي أحرز الهدف في مرماه، بدلاً من الكرة.

وضرب تسيلر اللاعب أثناء انطلاقه للاحتفال بالهدف، ليصيبه في منطقة حساسة بطريقة مؤلمة عن طريق الخطأ.

وبعد ذلك رفع حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه حارس هانوفر، الذي سبق له الفوز بكأس العالم مع ألمانيا عام 2014.

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وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، بعد أن سجل هانوفر هدف التعادل في الدقيقة 95.

مراسلون – رياضة