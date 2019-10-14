بالفيديو .. الجيش السوري يدخل مدينة منبج بريف حلب

دخلت وحدات من الجيش السوري مدينة منبج بريف حلب الشمالي ، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية من مساء الإثنين

وقالت وكالة سانا السورية أن وحدات الجيش دخلت مدينة منبج وذلك بعد ساعات من انتشار الجيش السوري في عشرات القرى والبلدات في ريف الرقة .

وأظهر شريط فيديو جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى من دخول وحدات الجيش مدينة منبج وسط ترحيب الأهالي

ويأتي ذلك في ضل استمرار العملية العسكرية العدوانية والتي يقودها أردوغان ضد الشعب السوري شمال سوريا .

يذكر أن وحدات الجيش بدأت التحرك باتجاه الشمال بهدف التصدي للعدوان التركي على القرى والبلدات الشمالية من سوريا

حيث من المقرر أن تصل القوات السورية إلى الحدود السورية – التركية وتستلم مهمة حمايتها من الغزو التركي .

المصدر : موقع مراسلون