بالفيديو : الجماهير تسخر من هازارد نجم ريال مدريد.. ماذا فعل؟

شهدت مباراة ريال مدريد وغلطة سراي ضمن دوري أبطال أوروبا، إضاعة نجم الملكي إيدين هازارد فرصة محققة لتسجيل هدف، حيث اصطدمت كرته بالعارضة.

وقدم كريم بنزيما تمريرة إلى هازارد ليجد نفسه أمام مرمى خالٍ بعد مراوغة حارس غلطة سراي، لكن كرة البلجيكي اصطدمت بالعارضة.

وعقب المباراة انتشرت فيديو لهذه اللقطة، وأصبح مصدر للسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق جمهور التواصل الاجتماعي على هازارد لقب “زلة الموسم”، كونه لم يسجل سوى هدف واحد مع ريال مدريد.

وتغلب الريال على غلطة سراي بهدف نظيف سجله توني كروس، ليحصد أول فوز في دوري الأبطال.

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وعلق زيدان على موضوع هازارد: “الأمر لا يقلقني، إنه جيد، وسوف يتحسن أكثر الفترة المقبلة”.

مراسلون – رياضة