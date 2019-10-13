بالفيديو: إصابة قوية لـ نيمار مع منتخب البرازيل

شهدت مباراة البرازيل ونيجيريا مغادرة نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، أرضية الملعب بعد تعرضه إلى الإصابة.

وتوقف نيمار عن إكمال المباراة، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية اليسرى، في الدقيقة 12.

واضطر نجم باريس سان جيرمان لمغادرة الملعب، ليضطر مدرب السامبا تيتي إلى إشراك فيليب كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ المعار من برشلونة، بدلاً منه.

وبعد فترة من الإصابات، عاد نيمار للمشاركة مع باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي.

وافتتح Joe Aribo التسجيل لنيجيريا في الدقيقة 35، في حين عادل كاسيميرو الكفة للبرازيل في الدقيقة 48.

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وفي الأسبوع الماضي تعادلت البرازيل وديا مع السنغال الأسبوع بهدف لهدف، اللقاء في سنغافورة.

مراسلون – رياضة