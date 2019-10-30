اليسا … هل تغيرت ملامحها بين الماضي و الحاضر ؟! ( فيديو )

انتشر مقطع فيديو قديم من بدايات الفنانة اليسا عبر بعض الصفحات الناشطة على تطبيق Instagram ، بدت خلاله أثناء أدائها أغنية ” طب وأنا مالي ” للفنانة الراحلة وردة وسط تفاعل وانسجام الجمهور .

وأشاد عدد كبير من المتابعين بالجمال الطبيعي والملامح الهادئة والناعمة التي كانت تتمتع بهم النجمة الشهير ، وأعرب البعض عن حزنهم لانجرارها وراء موجة عمليات التجميل باعتبار أنها كانت أجمل .

يذكر أن اليسا بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب ” استوديو الفن ” في العام 1992 ، إلا أن انطلاقتها الفنية لم تبدأ فعلياً إلا في العام 1999 ، عُقبَّ طرحها ألبومها الأول الذي حمل عنوان ” بدي دوب ” ، واحتوى على ثمان أغنياتٍ حصدت شعبية كبيرة في لبنان والوطن العربي .