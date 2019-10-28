اليسا ترد الصاع صاعين لـ ملحن لبناني وتصفه بالغبي ( صورة )

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اليسا

تلقت الفنانة اليسا انتقادات لاذعة من بعض المشاهير على خلفية مشاركتها بالمظاهرات الشعبية الحاصلة في أغلب المناطق اللبنانية ، والداعية إلى إسقاط الحكومة الحالية الحاكمة وإلغاء قانون الانتخاب الطائفي كما محاسبة كل مسؤول تثبت عليه سرقة المال العام .

ووصلت الانتقادات إلى حد تشبيهها بالسفاح الفرنسي الشهير ماكسمليان روبسبيار ، حيث غرد المنتج والملحن الموسيقي اللبناني ميشال ألفتريادس ، قائلاً : ” روبسبيار ثورة جل الديب … نشازلوجي ” .

فردت عليه الفنانة الشهيرة ، وكتبت : ” زعلانة على نسبة الغباء الذي تتمتع به ” .

وقد أثار هجوم الملحن اللبناني ضجة كبيرة بين أوساط محبيّ اليسا ، الذين شنّوا هجوماً عليه استنكروا من خلاله وصفه  لها بالسفاحة ، وطالبوا نجمتهم باتخاذ اجراءات حاسمة ضد كل من يتطاول عليها .

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