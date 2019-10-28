اليسا ترد الصاع صاعين لـ ملحن لبناني وتصفه بالغبي ( صورة )

تلقت الفنانة اليسا انتقادات لاذعة من بعض المشاهير على خلفية مشاركتها بالمظاهرات الشعبية الحاصلة في أغلب المناطق اللبنانية ، والداعية إلى إسقاط الحكومة الحالية الحاكمة وإلغاء قانون الانتخاب الطائفي كما محاسبة كل مسؤول تثبت عليه سرقة المال العام .

ووصلت الانتقادات إلى حد تشبيهها بالسفاح الفرنسي الشهير ماكسمليان روبسبيار ، حيث غرد المنتج والملحن الموسيقي اللبناني ميشال ألفتريادس ، قائلاً : ” روبسبيار ثورة جل الديب … نشازلوجي ” .

فردت عليه الفنانة الشهيرة ، وكتبت : ” زعلانة على نسبة الغباء الذي تتمتع به ” .

بس زعلانة على نسبة الغبى للي بتتمتع فيه! 🤣🤣 https://t.co/n0r6YYt1R3 — Elissa (@elissakh) October 27, 2019

وقد أثار هجوم الملحن اللبناني ضجة كبيرة بين أوساط محبيّ اليسا ، الذين شنّوا هجوماً عليه استنكروا من خلاله وصفه لها بالسفاحة ، وطالبوا نجمتهم باتخاذ اجراءات حاسمة ضد كل من يتطاول عليها .