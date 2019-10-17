منى واصف تحسم مشاركتها في موسم ” الهيبة ” القادم

أعربت الفنانة منى واصف عن رفضها لعدة أعمال درامية في كل عام ، باعتبار أنها لا تستطيع الالتزام بأكثر من عمل خاصة وأنها تفضل القيام بدور واحد ضمن عمل درامي ناجح كـ ” الهيبة ” ، ليكون تعويضاً لها عما رفضته .

وقالت النجمة القديرة في حوار مع صحيفة الراي الكويتية : ” أنا دائماً أفكر بأنني سأشارك بعمل ناجح وليس أكثر … كل عام تصلني عروض للمشاركة في خمسة أعمال ولكنني لا أستطيع الارتباط بها ” .

ورداً على سؤال حول معاناتها من ضائقة مادية تلزمها التعاقد مع شركة إنتاج على عمل لضمان استقرار وضعها المادي ، أجابت : ” أنا في هذا العمر لا أعاني مشكلة أبداً … ولا أفكر بمثل هذه الطريقة ” .

وأضافت : ” أنا مكتفية مادياً والمال ليس مشكلة ولا أهتم إلا بتوافر الدور الجميل … ” ، وأشارت إلى أنها تتحدى نفسها بالتمثيل في هذا العمر رغبةً منها للحفاظ على شباب ذاكرتها .

يشار إلى أن الفنانة منى واصف مستمرة في تقديم دور ” أم جبل ” في الموسم الرابع من مسلسل ” الهيبة ” الذي من المقرر انطلاق عمليات تصويره في بداية العام 2020 .