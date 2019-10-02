المغربي أشرف حكيمي يقود دورتموند للفوز على سلافيا (2/0).. فيديو

فاز بوروسيا دورتموند على سلافيا براغ التشيكي بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت أهداف دورتموند عبر المغربي أشرف حكيمي في الدقيقتين 35 و89، على ملعب ” إدين أرينا” في براغ.

كما أضاع حكيمي تسجيل هدف بعد ربع ساعة على بداية المباراة، إثر كرة داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته ذهبت بعيدة.

وأهدر المغربي الكثير من الفرص خلال المباراة، في ليلة شهدت تألقه بشكل كبير.

وبهذا الفوز حصد بوروسيا دورتموند أول فوز في البطولة ووصل إلى النقطة الرابعة بالتساوي مع برشلونة.

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بينما توقف رصيد سلافيا براغ عند نقطة واحدة، رفقة إنتر ميلان.

مراسلون – رياضة