اللاذقية .. بطاقات مسبقة الدفع في النقل الداخلي قريباً

قال مدير الشركة العامة للنقل الداخلي في اللاذقية ، طلال حورية، إن الشركة ستعمل على تطبيق البطاقة مسبقة الدفع قريباَ كونها بطاقة مدعومة وذات جدوى للراكب.

وأضاف حورية: “تعمل الشركة العامة للنقل الداخلي في اللاذقية على تنظيم خطوط النقل وفق الجدوى الاقتصادية والخدمية، ودراسة التوسع باستخدام البطاقات السنوية مسبقة الدفع”، مشيراً إلى ضرورة تشجيع المواطنين على اقتنائها، مما يوفر التكلفة عليهم وعلى عمل الشركة والتحصيل.

وتضمن البطاقات مسبقة الدفع حسن سير العمل والتعامل بين الراكب والسائق، وإعادة تقييم حركة باصات النقل الداخلي لتأمين خدمة أفضل في خطوط النقل الداخلي، والتدخل في فترات الازدحام لتأمين نقل المواطنين إلى مقاصدهم، والتركيز في فترات الذروة على المحاور التي تشهد ازدحاماً بإرسال باصات نقل داخلي إليها، مع التزام جميع السائقين بخطوطها وساعات العمل وعدم الخروج من خطوط العمل، والالتزام بقطع التذاكر والسعر المحدد للتذكرة، بحسب قول حورية.