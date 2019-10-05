اللاذقية .. القبض على تجار دقيق تمويني وضبط الكميات المخالفة

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على شخصين يتاجران بالدقيق التمويني بشكل غير قانوني داخل فرن في أحد أحياء المحافظة، وضبط 17 كيساً من المادة.

وبحسب ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: “ووردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي بوجود فرن في أحد أحياء مدينة اللاذقية يقوم ببيع كميات من مادة الدقيق التمويني والإتجار بها، وعليه، تم إلقاء القبض على صاحب الفرن المدعو (م.ر) وصاحب منشأة غير مرخصة معدة لإنتاج الخبز يدعى (ي.ج)، كما تم حجز ثلاث سيارات يستخدمونها في نقل وتوزيع المادة، وصودر منهم 17 كيساً من الدقيق التمويني، و14 أسطوانة غاز، ومولدة كهربائية، ودراجة نارية صغيرة”.

يشار إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة مع المخالفين، لكشف جميع ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.