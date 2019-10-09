بيان غير مسبوق من السعودية حول العدوان التركي على سوريا

أعتبرت الحكومة السعودية أن العملية العسكرية التي تنفذها قوات نظام أردوغان في شمال شرق سوريا ، عدوان وتعدٍ على سيادة الأراضي السورية وتهديد للأمن الإقليمي

وقالت الخارجية السعودية، في بيان أصدرته على لسان مصدر رسمي، إنها تعرب “عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعد سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية”.

وعبر المصدر عن “قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي”، مشددا على “ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها”.

ونبه المصدر إلى أنه “بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع”.

وكان رئيس النظام التركي ، أدروغان ، أعلن عن إطلاق بلاده عملية عسكرية ضد القوات الكردية في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا بهدف طرد ما أسماهم ” الإرهابيين ” والتي تعتبرها أنقرة أحد أذرع الحزب العمال الكردستاني

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة حول إقامنة “منطقة آمنة” شمال شرق سوريا لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

وبدأت تركيا تنفيذ عملياتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة، الاثنين، عن سحب قواتها من شمال شرق سوريا بقرار من ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة.

المصدر: واس + وكالات