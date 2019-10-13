الرئيس الروسي يعلن شروط انسحاب القوات الروسية من سوريا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنَّه يجب على أي طرف متواجد بطريقة غير شرعية في سوريا مغادرة البلاد، وأن هذا ينطبق على جميع الدول بما فيها روسيا

وقال بوتين، عشية زيارته إلى المملكة العربية السعودية في مقابلة مع وسائل إعلام عربية: “أي أحد موجود على أراضي أي دولة، بشكل غير شرعي، كما هو الحال في الجمهورية العربية السورية، يجب عليه مغادرة هذه الأراضي، وهذا ينطبق بشكل عام على جميع الدول”.

وأضاف بوتين “إذا أعلنت القيادة الشرعية المستقبلية في سوريا ، أنها لم تعد بحاجة إلى وجود القوات المسلحة الروسية، فإن ذلك بالطبع ينطبق أيضاً على روسيا”.

وأشار بوتين، إلى أنَّ “روسيا تناقش وبصراحة مع الشركاء من إيران وتركيا والولايات المتحدة، عدم قبول الوجود الأجنبي غير الشرعي في سوريا”.

وأوضح، “اليوم، نحن نناقش هذه المسألة بصراحة تامة مع جميع شركائنا سواء الشركاء الإيرانيين أو الأتراك، وتحدثنا مراراً حول هذا الأمر مع شركائنا الأمريكيين”.

وتابع الرئيس بوتين قائلاً: “لقد تحدثت بصراحة مع نظرائي: يجب إخلاء أراضي سوريا من الوجود العسكري الأجنبي، ويجب استعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بالكامل”.

يذكر أن التدخل العسكري الروسي في سوريا قد بدأ في أيلول/سبتمبر من عام 2015، بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد.