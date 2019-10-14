الجيش السوري يدخل مدينة و مطار الطبقة العسكري بريف الرقة

داخلت وحدات الجيش العربي السوري مدينة الطبقة و مطار الطبقة العسكري في ريف الرقة بعد التحرك الأخير للجيش بهدف صد العدوان التركي في الشمال السوري

وذكرت وكالة سانا الرسمية أن وحدات من الجيش السوري دخلت عددا ً كبيرا ً من القرى والبلدات في ريف الرقة الجنوبي والجنوبي الشرقي والشمالي ، وذلك لصد العدوان التركي على المنطقة .

من جهتها ، قالت مصادر ميدانية لمراسلون أن وحدات الجيش السوري دخلت أيضا مدينة عين عيسى في ريف الرقة والتي تعتبر المقر الرئيسي لما يسمى الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية

وكانت الإدارة الذاتية التابعة لقسد ، أعلنت يوم أمس الأحد أن وحدات الجيش السوري ستدخل مواقع في الشمال السوري بهدف الانتشار على الحدود السورية التركية .

يتبع ..