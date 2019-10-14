الجيش السوري يدخل بلدة تل تمر بريف الحسكة ( صور و فيديو )

ذكرت وكالة سانا الرسمية أن وحدات من الجيش العربي السوري دخلت ، صباح اليوم الأثنين ، بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي

سوريا – الحسكة

وأضافت الوكالة أن وحدات الجيش دخلت بهدف صد العدوان التركي على القرى والبلدات في الشمال السوري

ونشرت الوكالة صورا ً وأشرطة فيديو أظهرت ترحيب الأهالي والسكان بوحدات الجيش بعد دخلوها القرية





ويأتي ذلك في وقت دخلت فيه القوات السورية عشرات القرى والبلدات في ريف الرقة الجنوبي والشمالي الشرقي والشمالي

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وكانت وحدات من الجيش العربي السوري بدأت أمس بالتحرك باتجاه الشمال لمواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية.

يذكر أن تركيا أعلنت عن بدء عملية عسكرية شمال سوريا يوم الأربعاء الماضي للقضاء على الوحدات الكردية التي تعتبرها أنقرة ذراعاً لـ “حزب العمال الكردستاني”.