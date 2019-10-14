أول فيديو لدخول الجيش السوري مطار الطبقة العسكري بريف الرقة

أظهر شريط فيديو دخول وحدات الجيش السوري إلى مطار الطبقة العسكري في ريف الرقة ، وذلك لأول مرة منذ سنوات

ويظهر في الفيديو قوات الجيش السوري خلال انتشارها في المطار وتقدمها إلى القرى والبلدات الشمالية بريف الرقة .

وكانت وحدات الجيش دخلت بلدة عين عيسى شمال مدينة الطبقة ، وسط فرحة واستقبال الأهالي للجيش .

ويأتي دخول الجيش السوري للمناطق في ريف الرقة بهدف صد العدوان التركي والذي يشنه أردوغان مدعوما ً بميليشات مسلحة ضد القوات الكردية والمدنيين شمال سوريا

يذكر أن الإدارة الذاتية التابعة لقسد ، أعلنت يوم أمس الأحد أن وحدات الجيش السوري ستدخل مواقع في الشمال السوري بهدف الانتشار على الحدود السورية التركية .