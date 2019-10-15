فيديو يظهر الجيش السوري في دوار جرابلس وسط منبج

الميدان السوريمقالات بالفيديو
منبج

دخلت قوات الجيش السوري إلى مدينة منبج صباح اليوم الثلاثاء 15 تشرين الأول ، وذلك لصد العدوان التركي على الشمال السوري

وأظهر شريط فيديو ، حصل عليه مراسلون ، تواجد القوات السورية في منطقة دوار جرابلس وسط مدينة منبج .

وكانت وكالة سانا السورية أعلنت دخول وحدات الجيش السوري إلى مدينة منبج وسط ترحيب الأهالي بدخول الجيش

من جهتها ، نشرت وسائل إعلام سورية مشاهد من لحظة رفع العلم السوري في المدينة بحضور وفود إعلامية محلية

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت ، الثلاثاء ، سيطرة الجيش السوري على مدينة منـبج والقرى المحيطة ، مؤكدة في الوقت نفسه انتشار الشرطة العسكرية الروسية قرب الحدود الفاصلة بين الجيش السوري والعدوان التركي

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المصدر : مراسلون

 

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