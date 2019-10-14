بالفيديو .. الجيش السوري يدخل بلدة عين عيسى بريف الرقة

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الجيش السوري يدخل بلدة عين عيسى في ريف الرقة
الجيش السوري يدخل بلدة عين عيسى في ريف الرقة / سانا

دخلت وحدات الجيش العربي السوري بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي ، وسط فرحة وترحيب الأهالي .

ونشرت الإخبارية السورية المشاهد الأولى لدخول وحدات الجيش السوري إلى البلدة وذلك لأول مرة منذ 5 أعوام.

وجاء دخول القوات السورية ضمن التصدي للهجوم التركي والذي ينفذه أردوغان مدعوما ً بميليشيات سورية على القرى والبلدات شمال سوريا .

وكانت وحدات الجيش السوري دخلت صباح اليوم مدينة الطبقة و مطارها العسكري مع عشرات القرى في ريف الرقة ، بالإضافة لبلدة تل تمر بريف الحسكة

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