بالفيديو .. الجيش السوري يدخل بلدة عين عيسى بريف الرقة

دخلت وحدات الجيش العربي السوري بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي ، وسط فرحة وترحيب الأهالي .

ونشرت الإخبارية السورية المشاهد الأولى لدخول وحدات الجيش السوري إلى البلدة وذلك لأول مرة منذ 5 أعوام.

وجاء دخول القوات السورية ضمن التصدي للهجوم التركي والذي ينفذه أردوغان مدعوما ً بميليشيات سورية على القرى والبلدات شمال سوريا .

وكانت وحدات الجيش السوري دخلت صباح اليوم مدينة الطبقة و مطارها العسكري مع عشرات القرى في ريف الرقة ، بالإضافة لبلدة تل تمر بريف الحسكة