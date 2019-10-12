بالفيديو ..فضيحة مدوية ..إرهابيون من داعش يقاتلون مع الجيش التركي ضد قسد

أظهر شريط فيديو عدة إرهابيين من ما يسمى ” لواء ميماتي باش ” يقاتلون تحت لواء الجيش التركي ضد قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا.

وبحسب ما رصد مراسلون ، فقد توعد الإرهابيون دخولهم عدة مناطق شمال وشرق سوريا وتحريرها من قوات قسد .

والللافت في الفيديو هو قيام الإرهابيون بتكرار عبارة ” باقية ” في إشارة إلى شعار تنظيم داعش الإرهابي والذي يستخدمه التنظيم في التعريف إليه .

وبحسب المصادر ، فإن هؤلاء الإرهابيون كانوا مقاتلين في تنظيم داعش الإرهابي ، حيث انضموا مؤخرا ً إلى صفوف ميليشيات تدعمها تركيا للقتال ضد القوات الكردية شمال سوريا .

يذكر أن تركيا أعلنت يوم الأربعاء الماضي بدء الجيش التركي و المليشات التي يدعمها عملية عسكرية شمال سوريا ، وذلك للقضاء على الوحدات الكردية التي تعتبرها أنقرة ذراعاً لـ “حزب العمال الكردستاني”.

المصدر : مراسلون