بالفيديو .. لحظة عبور مدرعات الجيش الأمريكي المنسحبة بجانب قوات الجيش السوري

أظهر شريط فيديو لحظة عبور مدرعات الجيش الأمريكي المنسحبة من الشمال السوري ومرورها بجانب آلية للجيش السوري المتجة شمالا ً لصد العدوان التركي

وأظهر الفيديو والذي نشرته وكالة ” ريبتلي ” الروسية لحظة التقاء القوات السورية مع القوات الأمريكية المنسحبة من ريف الرقة ، وذلك خلال دخول الجيش السوري إلى الشمال لصد العدوان التركي

Syrian Army meet US troops on a highway as American forces move out from Kobani. Wondering if they waved to each other… pic.twitter.com/iNvBy0By0w — RT (@RT_com) October 14, 2019

وكان الجيش السوري دخل عشرات القرى والبلدات في ريف الرقة والحسكة شمال سوريا ، وذلك بهدف صد العدوان التركي على المنطقة .

المصدر : مراسلون + ريبتلي