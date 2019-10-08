البنتاغون يعلن إيقاف التنسيق الجوي مع تركيا في سوريا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، كارلا غليسون، أن مركز العمليات الجوية المشتركة أخرج تركيا من ترتيب المهام الجوية في سوريا.

وأضافت المتحدثة باسم “البنتاغون” أن “هذه الخطوة لا تعني إن المجال الجوي أُغلق في وجه الطيران التركي، ولكن عندما يتم إخراج آلية جوية من ترتيب المهام الجوية، فإن تحليقها في مجال جوي دون تنسيق أشبه بالمستحيل”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، من أمس الاثنين أن واشنطن لا تؤيد العملية العسكرية المرتقبة شمال سوريا، ولن يدعمها الجيش الأميركي بأي شكل من الأشكال، لتنأى واشنطن بنفسها عن عملية تهدد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تدعمهم.

ونوه المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جوناثان هوفمان أن وزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك مايلي، أبلغا نظيريهما التركيين بأن التحرك الأحادي سيشكل خطراً على أنقرة.

يشار إلى أن تركيا أعلنت أمس الاثنين استعدادها الكامل لتنفيذ عملية عسكرية شمال شرق سورية وبالتحديد في ما أسمته “المنطقة العازلة الآمنة” وذلك لطرد الأكراد السوريين الذين تدعمهم واشنطن.