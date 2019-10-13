الاتحاد الأوروبي يبدأ التحقيق مع منتخب تركيا بسبب سوريا

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه سيحقق في حادثة الاحتفال العسكري للاعبي منتخب تركيا ، خلال مباراة ألبانيا في التصفيات الأوروبية مساء الجمعة.

وشهدت المباراة تأدية لاعبي تركيا التحية العسكرية للجمهور، في رسالة اعتُبرت موجهة لمساندة الهجوم التركي على شمال سوريا.

وحصل ذلك بعد تسجيل جينك توسون هدف بالدقيقة الأخيرة في شباك ألبانيا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا.

وقال المتحدث الإعلامي باسم “اليويفا” فيليب تاونسيند: “هذه التحية قد تكون مستفزة، قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر الإشارات السياسية والدينية”.

وأضاف “أؤكد لكم أننا سننظر في القضية”.

وعقب المباراة نشر حساب منتخب تركيا على “تويتر” صورة لجميع لاعبي المنتخب والطاقم التدريبي وهم يؤدون التحية العسكرية في غرف الملابس.

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وغرد حساب تركيا: “التحية والانتصار اليوم مهداة لجنودنا الأبطال وشهدائنا”، مما أثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

مراسلون – رياضة